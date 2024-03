Fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró estão feridos e buscas entram no 22º dia

Apoie o 247

247 - A busca pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, entra em seu 22º dia nesta quarta-feira (6). Segundo o Metrópoles, os investigadores acreditam que a dupla está ferida e em uma região densamente cercada pela polícia, tornando a fuga cada vez mais difícil.

Uma testemunha que teve contato com os fugitivos relatou que um deles está mancando, indicando a possibilidade de ferimentos. Além disso, segundo os investigadores ouvidos pela reportagem, “a região onde a dupla está escondida tem mata densa e ‘uma infinidade’ de animais peçonhentos. E, apesar de a área ter fartura de plantações de frutas e hortaliças, os criminosos enfrentam a escassez de comida”.

Os fugitivos foram vistos pela última vez no domingo (3), quando invadiram um galpão na zona rural de Baraúna (RN), agredindo um funcionário que estava no local. Desde então, a população relata encontros esporádicos com os fugitivos, indicando que eles parecem perdidos na região.

Uma moradora de Vila Nova 2, na mesma área, descreveu ter visto os fugitivos com roupas sujas, comendo bananas em uma plantação. O encontro provocou pânico, levando a testemunha a pedir socorro, resultando na fuga dos criminosos para o matagal. O policiamento na região foi reforçado. Rastros indicam que a dupla estava se aproximando da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará antes de iniciar o retorno em direção à penitenciária.

A operação de busca envolve cerca de 600 policiais, incluindo 100 membros da Força Nacional, além do uso de drones e helicópteros. A população também está sendo incentivada a colaborar, com visitas domiciliares realizadas pela polícia e a divulgação de cartazes com as imagens dos fugitivos, acompanhadas de números de telefone para denúncias anônimas. O Estado também ofereceu uma recompensa de R$ 15 mil para quem fornecer informações precisas sobre o paradeiro da dupla.

Ao menos seis pessoas foram presas sob a suspeita de ajudarem os fugitivos.

