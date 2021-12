Gilberto Gil pede ajuda para as vítimas das enchentes na Bahia

Apoie o 247

247 – O cantor e compositor Gilberto Gil divulgou um vídeo em que pede contribuições financeiras para as vítimas das enchentes na Bahia, que já atingiram centenas de milhares de pessoas. O Brasil 247 também passou a veicular gratuitamente uma campanha publicitária que pede doações para os baianos. Confira o vídeo de Gil:

A Bahia precisa da sua ajuda.

Doe fazendo um pix para [email protected]

Se não puder doar, dê um retuite neste ou no tuíte abaixo para mais pessoas serem alcançadas. #abraceabahia #EquipeGil pic.twitter.com/vuLrsNUfr2 — Gilberto Gil (@gilbertogil) December 28, 2021

O Governo da Bahia disponibilizou uma conta bancária para recebimento de doações em dinheiro para ajudar as vítimas das enchentes. Os recursos serão utilizados para compra de itens básicos, como geladeiras e fogões, e beneficiarão famílias de todas as regiões que foram impactadas pelas fortes chuvas deste mês de dezembro.

A conta bancária do Banco do Brasil tem como número de agência 3832-6 (setor público) e conta número 993.602-5, identificada como BA Estado Solidário. Para depósitos via PIX, os doadores devem usar o CNPJ da Sudec – Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado: 13.420.302/0001-60.

