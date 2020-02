Governador da Bahia defende ação da PM que matou miliciano e fala em "laços de amizade com a Presidência"

O governador Rui Costa, do PT, saiu em defesa da polícia militar da Bahia, que matou o miliciano Adriano da Nóbrega, ligado ao clã Bolsonaro edit

247 – "O Governo do Estado da Bahia não mantém laços de amizade nem presta homenagens a bandidos nem procurados pela Justiça. A Bahia luta contra e não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem. Na Bahia, trabalhamos duro para prevalecer a Lei e o Estado de Direito. Na Bahia, a determinação é cumprir ordem judicial e prender os criminosos com vida. Mas se estes atiram contra Pais e Mães de família que representam a sociedade, os mesmos têm o direito de salvar suas próprias vidas, mesmo que os MARGINAIS mantenham laços de amizade com a Presidência", escreveu o governador da Bahia, Rui Costa, em seu twitter.