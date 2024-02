Governador de Alagoas pede inclusão de terras do Grupo João Lyra na reforma agrária

Paulo Dantas, do MDB, busca apoio do governo federal para incluir propriedades falidas do Grupo João Lyra na reforma agrária, enfrentando disputas judiciais e questões familiares edit

247 - O governador de Alagoas, Paulo Dantas do MDB, intensificou seus esforços junto ao governo federal para agilizar a inclusão de terras das usinas Laginha, em União dos Palmares, e Guaxuma, em Coruripe, pertencentes ao Grupo João Lyra, no processo de reforma agrária. O Grupo João Lyra, que entrou em falência em 2008, acumula dívidas vultosas em impostos.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), comprometeu-se a examinar o caso. "Estamos avaliando esta questão, ainda não tomamos uma decisão", declarou o ministro em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, após diálogo com o governador.

As propriedades encontram-se envoltas em batalhas legais com grupos de sem-terra que demandam a desapropriação das áreas, enquanto o governo alagoano alega estar trabalhando para destravar o processo de reforma agrária.

Entretanto, essas terras também estão no centro de uma disputa familiar pela massa falida do ex-deputado federal João Lyra, falecido em 2021. Entre os herdeiros do magnata do setor sucroalcooleiro, que já foi considerado o deputado mais rico do país na última década, encontra-se Thereza Collor, viúva de Pedro Collor.

