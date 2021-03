Governadores do Nordeste encomendam 25 milhões de doses da vacina Sputnik V

247 - Os governadores dos nove estados do Nordeste encomendaram 25 milhões de doses da Sputnik V, vacina produzida pela Rússia contra a Covid-19. A vacina ainda não foi aprovada pela Anvisa.

A encomenda à Rússia foi feita sob liderança do governador da Bahia, Rui Costa (PT), que já estava em negociação com o país, um dia depois de Jair Bolsonaro ter vetado que estados e municípios imunizem a população em caso de omissão do Ministério da Saúde, mesmo após autorização do STF para a compra.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3), Rui Costa criticou o veto de Bolsonaro e disse que ele é “responsável por essa tragédia”. Assista:

Precisamos da vacina para salvar o Brasil desta tragédia. O veto do presidente à medida que poderia ter resolvido o problema da burocracia da Anvisa é um absurdo. Vamos abrir mais leitos de UTI, agora no hospital de campanha da Fonte Nova, mas só a vacina nos dará a vitória. pic.twitter.com/ymvzV3zjDR — Rui Costa (@costa_rui) March 3, 2021

