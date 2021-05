Governo Bolsonaro só está preocupado em se manter no poder, diz senador Rogério Carvalho

Ao Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, o parlamentar afirmou que as ações de Bolsonaro e Guedes são balizadas pelos interesses do mercado financeiro. Ambos não têm visão de Estado, segundo o senador. Assista na TV 247 edit

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE), em entrevista ao programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo, retransmitida pela TV 247, elencou as irresponsabilidades de Jair Bolsonaro com relação à pandemia.

O governo federal, lembrou o parlamentar, não levou “em conta a letalidade alta do vírus e o desconhecimento sobre o vírus. Bolsonaro ignorou todas as informações, insistiu em tratamentos sem eficiência e não fez plano de vacinação, porque acredita que a população deveria toda ser exposta ao vírus".

Apesar de todas as dificuldades impostas pela atual conjuntura, foi possível, segundo o senador, propor alternativas: “tentamos aprovar um novo marco regulatório fiscal para o país, conseguimos garantir que o governo possa emitir créditos extraordinários para implementar programas em áreas sociais, mas é um paliativo, porque de fato o Brasil não tem planejamento".

Para ele, "esse é um governo que vai fazendo o dia a dia e todo o trabalho diário para se manter no poder".

Carvalho acredita que as ações de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, são intencionais, porque a dupla trabalha pelos interesses do mercado financeiro e não tem visão de Estado necessária para a reconstrução industrial ou financiamento das pequenas e médias empresas. Para ele, a situação é de fato de “alto risco e que poderá ser mais grave ainda”.

O Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17h, e transmitidos ao vivo pela TV 247.

