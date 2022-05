Guerra em Alagoas: Arthur Lira ameaça Renan Calheiros e Renan Filho

O presidente da Câmara acusa o senador Renan Calheiros de mentiroso. O parlamentar do MDB-AL associa o deputado do PP-AL ao orçamento secreto edit

247 - Rivais em Alagoas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) estão trocando farpas pelas redes sociais. O parlamentar do PP afirmou que o emedebista "falando em honestidade é a maior piada que existe".

"Renan Calheiros falando em honestidade é a maior piada que existe. Isso é pra desviar (algo que RC sabe fazer) a atenção da enxurrada de denúncias que vão aparecer do governo do filho. Aguardem!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O senador associou Lira ao chamado orçamento secreto, um esquema bilionário montado pelo governo Jair Bolsonaro em 2020 para a compra de apoio parlamentar no Congresso Nacional. "Arthur lira é o dono da chave do cofre do orçamento secreto que exala corrupção: ônibus, barras de ouro, robótica, caminhões de lixo etc", disse.

O presidente da Câmara continuou seus ataques. "Sobre os últimos ataques do senador Renan, recomendo a leitura do livro. Vai ajudar a entendê-lo melhor e saber o que se passa na cabeça de um criminoso", afirmou o deputado, citando o livro Mente Criminosa, de Brian Innes.

Calheiros também disse que "os escândalos do orçamento secreto pipocam: barras de ouro no MEC, caminhões de lixo com azedume da corrupção". "Antes, a Covaxin, AstraZeneca etc. Agora Arthur Lira quer bater a carteira de governadores e prefeitos".

