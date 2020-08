IBGE: em seis estados do Nordeste, desemprego está acima de 60%

247 - Em seis estados do Nordeste brasileiro mais de 60% da população em idade de trabalhar está desempregada, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc), divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A ocupação ficou abaixo de 40% em Alagoas (34,4%), Maranhão (36,3%), Paraíba (39,8%), Pernambuco (38,5%), Rio Grande do Norte (39,4%) e Piauí (39,7%) no auge da quarentena, no segundo trimestre. Porém, no início do ano, somente Alagoas tinha mais de 60% de desemprego.

