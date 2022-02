Jaques Wagner reúne-se com Lula e reafirma pré-candidatura ao governo da Bahia

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Jaques Wagner (PT-BA) negou, nesta terça-feira (15), pelo Twitter, a informação publicada pelo jornal O Globo de que o parlamentar estaria avaliando desistir de sua pré-candidatura ao governo da Bahia, para dar lugar ao senador Otto Alencar (PSD-BA), numa costura de alianças que, segundo o jornal, teria o objetivo de atrair a sigla pessedista para apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nosso objetivo é fortalecer a unidade do grupo para ganharmos mais uma vez na Bahia e com Lula. O quadro continua o mesmo, com minha pré-candidatura ao Governo e o desejo de Otto e Leão de disputarem o Senado. Política é assim: se conversa muito até se chegar a um consenso", disse Wagner no Twitter.

Nosso objetivo é fortalecer a unidade do grupo para ganharmos mais uma vez na Bahia e com Lula. O quadro continua o mesmo, com minha pré-candidatura ao Governo e o desejo de Otto e Leão de disputarem o Senado. Política é assim: se conversa muito até se chegar a um consenso. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 15, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE