Jean Paul Prates apresenta pedido de impeachment contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), apresentou nesta quarta-feira (20) mais um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro (PL) por conta da reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, onde o pré-candidato à reeleição colocou em dúvida a segurança do sistema eleitoral brasileiro, sem ter provas de suas acusações. Foi o 144º pedido de impeachment apresentado na Câmara contra Bolsonaro.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (20) pela coluna Painel, o senador apontou crime de responsabilidade pelo uso do canal público, a TV Brasil, para fazer ataques ao sistema eleitoral brasileiro e ao Poder Judiciário.

"Em que pese estar no pleno exercício do poder, o presidente denunciado não teve maioria política para sequer aprovar a emenda constitucional sobre a matéria, não podendo colocar em dúvidas questões que não conseguiu resolver pelo viés político", afirma no pedido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Rosa Weber vai relatar os pedidos de investigação contra Bolsonaro apresentados pela oposição à Corte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE