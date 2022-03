Jerônimo Rodrigues será o candidato do PT ao governo da Bahia

Apoie o 247

247 - O secretário de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi escolhido pelo governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner, para disputar a sucessão ao comando do Palácio de Ondina.

Depois de Wagner retirar seu nome da disputa e o senador Otto Alencar (PSD) manter a pré-candidatura à reeleição, Rodrigues foi o escolhido.

Costa aceitou ficar no cargo até o fim do mandato, o que gerou uma tensão com o PP do vice-governador João Leão, que esperava controlar a máquina até o fim do ano.

A reviravolta fez o partido do Centrão anunciar que abrirá conversas com ACM Neto (União Brasil) e o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos) -- os pré-candidatos da direita. (Com informações do Poder360).

