Jones Manoel denuncia tentativa de assassinato no ato contra Bolsonaro em Recife

"Uma moça acabou de ser atropelada ao final do ato. Não foi acidente, foi tentativa de assassinato", escreveu o historiador pelo Twitter edit

247 - O historiador Jones Manoel denunciou pelo Twitter neste sábado (2) uma "tentativa de assassinato" ao final do ato contra Jair Bolsnaro em Recife, Pernambuco. Manifestações contra o atual governo federal acontecem em diversas cidades do país e do mundo ao longo deste sábado.

Segundo Manoel, uma mulher foi atropelada e o caso não se tratou de um acidente. Ele ainda pediu que as autoridades competentes façam a imediata identificação do motorista.

"Camaradas, uma moça acabou de ser atropelada em Recife, ao final do ato. Não foi acidente, foi tentativa de assassinato. Eu estava ao lado, vi tudo, tentei junto com outros camaradas impedir. A SDS tem câmeras pelo Recife todo. Identificação imediata do assassino", escreveu o historiador.

Essa é a placa do carro do ASSASSINO que tentou matar uma moça em Recife. Não foi acidente. Foi tentativa de homicídio. pic.twitter.com/Mmh6swQJFE — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) October 2, 2021

Outros internautas relataram que o motorista ainda sacou uma arma para amedrontar os manifestantes.

Um cara em um carro sacou uma arma para os manifestantes em Recife, não contente ele jogou o carro em cima da galera, atropelou uma mina que ficou até agarrada no capô do carro dele. O cara fugiu, placa foi anotada e já foi identificado. Esse é o retrato do eleitor de Bolsonaro. — Telegram Junior (@c_queiroz) October 2, 2021

