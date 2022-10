Jovem que teve acesso a arma graças a Bolsonaro atira em três colegas no Ceará

Apoie o 247

ICL

247 - Um adolescente de 15 anos foi detido, nesta quarta-feira (5), após atirar em três colegas da escola onde estudava em Sobral, no Ceará. De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a arma utilizada pelo jovem era registrada por um CAC (colecionador, atirador desportivo, caçador), grupo beneficiado pela política armamentista de Jair Bolsonaro. A polícia não soube informar o nome do CAC que registrou a arma.

>>> Exército admite que não tem controle sobre armas em posse dos CACs, um dos grupos de apoio a Bolsonaro

Uma das vítimas está em estado grave em virtude de um ferimento de bala na cabeça. Os outros dois adolescentes foram baleados na cabeça e na perna. Todos os envolvidos têm 15 anos.

O jovem foi capturado com a arma logo após o ocorrido. De acordo com a polícia, o crime foi premeditado pelo adolescente após sofrer vários ataques de bullying na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré.

>>> Registro de armas de fogo aumenta 474% no governo Bolsonaro

O adolescente é suspeito de praticar um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Nas redes sociais, o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT) lamentou o ocorrido.

>>> Política armamentista do governo Bolsonaro impulsionou aumento de violência contra mulher por CACs

“Muito triste esse caso de violência envolvendo quatro estudantes numa escola de Sobral. Peço a Deus a recuperação dos jovens feridos, e muita força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor”.

Muito triste esse caso de violência envolvendo quatro estudantes numa escola de Sobral. Peço a Deus a recuperação dos jovens feridos, e muita força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.