Justiça cassa mandato de Karla Pimentel e determina que Márcia Lucena deve assumir Prefeitura de Conde (PB)

247 - A Justiça eleitoral da Paraíba decidiu, nesta quinta-feira (21), cassar os mandatos da prefeita de Conde, Karla Pimentel (PROS), e do vice-prefeito, José Ronaldo Vieira Sales Júnior (PROS), o Dedé Sales. Com a decisão da juíza Lilian Frassinetti Correia Cananea, da 3ª Zona Eleitoral de Santa Rita, a ex-prefeita Márcia Lucena (PT) deverá assumir o posto, já que foi a segunda colocada nas últimas eleições.

A decisão cita violações das regras de contabilidade eleitoral, informa o site ClickPB, que obteve acesso aos documentos. A ação foi ajuizada pelo PSB, que se baseou na acusação da prática de abuso de poder econômico.

De acordo com a decisão, não foi possível identificar a origem de recursos recebidos durante a campanha de Pimentel.

"Foram apuradas a existência de serviços prestados na modalidade de propaganda e publicidade que incorreram em despesas no montante de R$ 9.784,38, não registradas na prestação de contas ao final da campanha, mas em prestação de contas retificadora", tendo sido comprovado ainda que "o pagamento de despesas de propaganda e publicidade feito diretamente pela candidata, não permite identificar a verdadeira origem dos recursos recebidos no curso da campanha, trazendo dúvidas acerca da regularidade da movimentação financeira".

No processo, a defesa de Pimentel afirmou que as irregularidades nas contas de campanha não influenciaram no resultado das eleições. A juíza eleitoral considerou que, "diante da gravidade dos ilícitos praticados pelos impugnados, mormente pela utilização do famigerado e combatido 'caixa dois', restou configurado o abuso de poder econômico".

