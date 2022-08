"Lawfare não pode ser perdoado da mesma forma que os torturadores da ditadura foram perdoados", diz Ricardo Coutinho

Apoie o 247

247 - O Candidato ao Senado pela Paraíba e ex-governador Ricardo Coutinho (PT) participou do encontro de assinantes da TV 247 e do lançamento do livro “De Lula a Bolsonaro”, de Rodrigo Vianna, na cidade de João Pessoa e destacou que se o lawfare não for combatido pelo próximo Congresso Nacional “teremos no futuro a mesma serpente picando a democracia”.

“Tudo no Brasil tem como tendência ir para debaixo do tapete. A Anistia foi um exemplo disso. O torturador foi colocado ao lado do torturado como se fossem duas entidades iguais. O lawfare não pode ser perdoado da mesma forma que os torturadores da ditadura foram perdoados”, destacou.

Coutinho foi vítima de lawfare através da Operação Calvário. A ação foi desencadeada no final de 2019, quase um ano depois de Coutinho deixar o governo estadual. Ele chegou a ser preso, sob a falsa acusação de liderar uma organização criminosa.

Ao elogiar a iniciativa do encontro e a importância do acesso à informação promovido pela mídia livre, Coutinho criticou a postura da imprensa comercial que é um braço direito do lawfare: "Ou a imprensa livre neste país ou retoma ou outro caminho ou então seguirá repassando as vontades das casas grandes”.

