Liana Cirne Lins denuncia machismo de advogado de PMs: “ridicularizou meu vestido”

Agredida pela PM num ato contra Bolsonaro, a vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT) informou que recorreu à OAB devido ao machismo do advogado Rafael Nunes, que defende militares. "O advogado dos policiais ridicularizou meu vestido, meu salto alto e meus cabelos", disse. O defensor afirmou que, pelo vestuário dela, a petista estava querendo "aparecer" no protesto

247 - A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT), afirmou, nesta terça-feira (8), que acionou a Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) devido a um comentário machista feito pelo advogado Rafael Nunes, que defende os policiais militares envolvidos na agressão à parlamentar durante uma manifestação contra o governo Jair Bolsonaro na capital pernambucana, no dia 29 de maio.

Liana foi atingida por um jato de spray de pimenta no rosto enquanto questionava a atuação da Polícia Militar no ato. A ação da corporação também provocou perda parcial de visão em dois homens.

“O advogado dos policiais ridicularizou meu vestido, meu salto alto e meus cabelos. Não é possível tolerar esse tipo de machismo contra nenhuma advogada”, escreveu Liana em sua conta no Twitter.

O advogado havia dito: “uma mulher que sai de casa com um salto de 15 centímetros, com roupa de gala para uma manifestação e com fotógrafo particular, ela saiu para querer aparecer”. O comentário foi feito antes dos depoimentos dos PMs na Delegacia do Bairro do Recife, nesta terça-feira (8).

Solicitei providências à Comissão da Mulher Advogada da @OABPernambuco. Eu estava em plantão jurídico. Compareci como advogada.

O advogado dos policiais ridicularizou meu vestido, meu salto alto e meus cabelos.

Não é possível tolerar esse tipo de machismo contra NENHUMA advogada. https://t.co/H5jMakK42K June 8, 2021

