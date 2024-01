Lideranças indígenas do povo Pataxó-hã-hã-hãe são baleadas em confronto com PM e fazendeiros no extremo sul da Bahia

Apoie o 247

247 - A tarde deste domingo (21) foi marcada por um conflito violento no município de Potiraguá, no extremo sul da Bahia, onde três lideranças indígenas do povo Pataxó-hã-hã-hãe foram baleadas durante uma tentativa de retomada do território Caramuru. O cacique Nailton foi atingido, e sua irmã, Nega Pataxó, perdeu a vida. Além disso, duas pessoas foram espancadas, e uma mulher teve o braço quebrado, sendo hospitalizados, mas sem risco de vida.

O episódio se desenrolou em meio a um conflito envolvendo a polícia militar, fazendeiros do grupo autointitulado "invasão zero" e indígenas que buscavam retomar suas terras. Os ruralistas, mobilizados por meio de um chamado de WhatsApp, cercaram a área com dezenas de caminhonetes, enquanto a polícia atirava contra os indígenas. Dois fazendeiros foram presos por porte ilegal de arma, e um vídeo chocante mostra os feridos no chão, sem socorro, cercados por ruralistas que celebravam a violência.

A retomada da fazenda de seu Américo, no território Caramuru, começou na madrugada do sábado (20). A região enfrenta tensões com fazendeiros invasores que alegam ser proprietários das terras tradicionais, acusando os indígenas de serem "falsos índios". A recente aprovação do marco temporal intensifica a intransigência dos invasores, que se sentem legitimados a praticar violência contra as comunidades indígenas.

