Lula cita Getúlio Vargas e condena Lava Jato na retomada da refinaria Abreu e Lima

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado de uma série de autoridades, anunciou nesta quinta-feira (18) um marco na retomada dos investimentos energéticos do país. O evento de assinatura para a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), foi carregado de declarações fortes e simbolismo, destacando-se não apenas pela retomada da refinaria, mas também pelas referências históricas e críticas às influências externas nas políticas nacionais.

Lula, ao discursar, teceu uma conexão direta entre os desafios que enfrentou e aqueles vivenciados por Getúlio Vargas, mencionando as pressões e interferências dos Estados Unidos, particularmente no contexto da Operação Lava Jato. 'A história ainda vai ser contada de forma verdadeira', disse Lula, criticando a elite por se submeter a interesses estrangeiros e por sua falta de comprometimento com o país.

'Tudo que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre juízes e procuradores, subordinados ao Departamento de Justiça dos EUA, que não aceitavam que o Brasil tivesse uma empresa como a Petrobrás', disse.

Ele também condenou o processo de destruição das conquistas nacionais, afirmando que os responsáveis estão "apodrecendo" por saberem que mentiram. 'O inferno os aguarda', sentenciou.

Citando o suicídio de Vargas, Lula disse que 'imaginavam que poderiam ter feito o mesmo comigo'. Ao relembrar sua prisão injusta, ele enfatizou sua determinação e integridade: 'Eu poderia ter dado um tiro na minha cabeça, mas aprendi com minha mãe que dignidade não se compra, e sim se adquire no berço'.

O presidente também afirmou que a refinaria Abreu e Lima gerará 100 bilhões de dólares por ano.

Anteriormente no evento, o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, apresentou planos ambiciosos para a refinaria Abreu e Lima, destacando o aumento de sua capacidade produtiva e a transição para fontes de energia mais sustentáveis, como o diesel renovável.

"Estamos aumentando o trem 1 para 120 mil barris/dia e o trem 2 para 260 mil barris/dia de capacidade", informou. Prates também reforçou o pedido de Lula por autossuficiência em diesel.

O presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, expressou o sentimento de vitória e resiliência, e relembrou os desafios enfrentados pela indústria petrolífera brasileira, particularmente durante os anos marcados pela Operação Lava Jato.

"A paralisação das obras foi um crime contra o Brasil", afirmou Bacelar, enfatizando o papel crucial dos trabalhadores, cuja luta incansável nos últimos anos de governo antidemocrático de Jair Bolsonaro contribuiu para o retorno de Lula à presidência.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou a importância dos investimentos para impulsionar a economia do estado, ressaltando a intenção de tornar Pernambuco um líder regional.

'Buscamos investimentos de larga escala para reposicionar nosso estado na economia nacional', disse Lyra, mostrando o comprometimento do governo estadual em fortalecer a indústria e a energia.

