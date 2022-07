Lula cita Paulo Freire e fala sobre aliança com Alckmin: 'temos que juntar os divergentes para derrotar os antagônicos'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta quarta-feira (20), em Serra Talhada (PE), que a aliança com o seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vai "consertar esse País".

"Muita gente estranha minha aliança com o Alckmin. Eu li em um livro do Paulo Freire que a gente tem que juntar os divergentes para derrotar os antagônicos. E é isso que vocês precisam saber. Nós vamos consertar esse País", afirmou o petista.

Durante o evento, o ex-presidente disse que, se for eleito, estatais terão mais participação no crescimento econômico em comparação com o governo Jair Bolsonaro (PL). Lula criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e reforçou a necessidade de investimentos públicos.

