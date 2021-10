Lula dá aval para discussão sobre candidatura de Luizianne ao governo do Ceará

Apoie o 247

Revista Fórum - A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) se reuniu na noite desta terça-feira (25) com o ex-presidente Lula e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para discutir sobre a eleições estaduais do Ceará em 2022. A parlamentar está entre as lideranças locais que defendem uma candidatura própria para a sucessão de Camilo Santana (PT) diante desavenças do partido com Ciro Gomes e os demais Ferreira Gomes.

Na conversa, Lula disse considerar importante a intensificação da discussão do nome da ex-prefeita de Fortaleza na disputa ao Palácio da Abolição. Luizianne e o deputado federal José Airton estão entre os defensores da candidatura própria e ambos colocaram os nomes à disposição.

Em maio, os dois parlamentares publicaram uma foto de uma reunião que tiveram “sobre os rumos da política nacional e estadual, preocupados com a formação de um palanque leal ao Presidente Lula no Ceará”. Caso Luizianne prossiga com a pré-candidatura, Airton poderia abrir mão para apoiar a companheira de bancada.

