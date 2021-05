Lula lidera em Pernambuco com quase o triplo das intenções de voto de Bolsonaro

Pesquisa do Instituto Opinião aponta que o ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial em Pernambuco com 53,2% da preferência do eleitorado contra 20% de Jair Bolsonaro edit

247 - Pesquisa do Instituto Opinião, divulgada nesta terça-feira (19) pelo Blog do Magno, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial em Pernambuco com um percentual quase três vezes maior de intenção de voto frente a Jair Bolsonaro (sem partido). Caso as eleições fossem realizadas hoje, Lula teria 53,2% da preferência do eleitorado contra 20% de Bolsonaro.

De acordo com o levantamento, o apresentador Luciano Huck (sem partido) aparece em seguida, com apenas 5% das intenções de voto%, estando tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), que tem 4,8%. O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), tem apenas 1,5% da intenção dos eleitores pernambucanos. Brancos e nulos somam 10% e o número de indecisos chega a 5,5%.

Lula também lidera na pesquisa espontânea com 36,6% contra 16,5% de Bolsonaro. Logo em seguida aparecem Ciro Gomes, com 1,5%, Luciano Huck, com 0,5% e João Dória (0,4%). Foram citados, ainda, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), com 0,2%, e Fernando Haddad (PT), com 0,1%. Brancos e nulos somam 9,2% e os indecisos chegam a 35,1%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 11 de maio e ouviu 2 mil pessoas em 80 municípios pernambucanos. O intervalo de confiança estimado é de 95,5% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

