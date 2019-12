Manchas de óleo voltam a aparecer no litoral cearense após dois meses

Marcas de petróleo cru voltaram a aparecer no litoral do Ceará, entre a noite deste domingo (29) e a manhã desta segunda-feira (30). Desde setembro, o óleo atingiu pelo menos 900 localidades do litoral brasileiro edit

247 - Marcas de petróleo cru voltaram a aparecer no litoral do Ceará, entre a noite deste domingo (29) e a manhã desta segunda-feira (30). As primeiras manchas, no início de setembro. Desde outubro a poluição não era registrada no litoral cearense. Agora os locais atingidos são as praias de Caetanos de Cima e Caetanos de Baixo, na cidade de Amontada; e da Barra do Poço Velho, em Itapipoca. A região fica no litoral Oeste do estado. Desde setembro, o óleo atingiu pelo menos 900 localidades do litoral brasileiro, chegando, inclusive, ao Sudeste.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, pescadores mostram o acúmulo do material misturado a pedras e algas, na orla do município. "Já tinha aparecido no início de outubro, só que era em pouquíssima quantidade. Dessa vez tem mais", afirma a Rede de Turismo Comunitário de Caetanos de Cima. O relato foi publicado no G1.

A Marinha do Brasil e a Autarquia de Meio Ambiente de Amontada foram informadas e, de acordo com a Rede, elas enviarão representantes ao local.