Marília Arraes lidera corrida eleitoral em Recife e vence todos no segundo turno, diz pesquisa

Deputada do PT está seis pontos a frente do segundo colocado, João Campos (PSB), diz estudo Ipespe

Revista Fórum - A primeira pesquisa oficial de intenções de voto para a prefeitura do Recife (PE) confirma o que levantamentos à época das pré-candidaturas já vinham apontando: Marília Arraes (PT) é líder nas intenções de voto e o segundo candidato mais competitivo, até o momento, é João Campos (PSB).

A deputada do PT, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (25) pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), tem 22% das intenções de voto para a prefeitura da capital pernambucana, enquanto o deputado do PSB aparece com 16%.

Logo na sequência, em empate técnico com Campos, vem Patrícia Domingos (Podemos), que tem 14%, e Mendonça Filho (DEM), com 13% das intenções de voto.

