Meia volta volver: general do Exército condena "condutas em desacordo com a ética militar" nas redes

247 - O comandante militar do Nordeste, general Richard Fernandez Nunes, publicou um artigo no eblog (blog do Exército Brasileiro) afirmando que a instituição vem passando por um "inconformismo com a tradicional postura legalista e de neutralidade do Exército", o que resulta em “ataques a reputações típicos de regimes totalitários" e "insultos a camaradas de longa data". Para ele, “quando um militar extrapola a esfera de suas atribuições, e passa a opinar publicamente sobre o que não é de sua competência, contribui para o descrédito na cadeia de comando e no cumprimento da missão”.

No texto, publicado na semana passada, o comandante do CMNE ressalta que o mau uso das redes sociais por militares e as duras críticas que a Força vem sofrendo se devem “a excessiva polarização da sociedade e a atuação dos extremos do espectro ideológico no ambiente informacional", que "têm gerado visões radicais, resultando num círculo vicioso de intolerância e de absoluta ausência de diálogo".

“É exatamente na dimensão informacional que temos assistido a condutas em desacordo com a ética militar por parte daqueles que, por indignação, ingenuidade, desconhecimento e, até mesmo, má-fé, têm contribuído para disseminar a desinformação, a relativização de valores e, consequentemente, a desunião que enfraquece o espírito de corpo. Fica a pergunta: a que interesses servem tais pessoas?”, questiona.

"Essa situação é inaceitável aos membros de uma instituição apartidária, que se orgulha de oferecer oportunidades a todos os brasileiros, sem distinção de classe social, raça, gênero e credo", diz Nunes em outro trecho do artigo.

O general defende, ainda, a necessidade do respeito à hierarquia e disciplina para manter a “coesão” da Força. “O inconformismo com a tradicional postura legalista e de neutralidade do Exército tem dado ensejo a insultos a camaradas de longa data, ataques a reputações típicos de regimes totalitários, ‘vazamentos’ de supostas informações, divulgação de memes difamatórios, tudo para tentar atingir a coesão da Força, em flagrante traição ao sacrossanto respeito à hierarquia e à disciplina”.

“Sendo os recursos humanos a força da nossa Força, é imperioso reafirmar diuturnamente a essencialidade da prática e do culto aos princípios e valores característicos da profissão militar para o aprimoramento da capacidade operacional necessária ao cumprimento de suas diversas missões”, finaliza.

