Mochila com notebook é encontrada em área de buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips

247 - O Corpo de Bombeiros do Amazonas afirmou ter encontrado, neste domingo, uma mochila com pertences que podem ser do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos no último domingo (5).

De acordo com reportagem do jornal O Globo, dentro da mochila havia um notebook, livros e roupas. Segundo indígenas que acompanhavam as buscas, a mochila pertenceria a um dos dois desaparecidos.

A equipe do Corpo de Bombeiros desmentiu a informação de que partes de corpos tenham sido encontrados. Neste domingo, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Unijava) informou em nota que foi encontrada uma possível nova embarcação de Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, suspeito de envolvimento no desaparecimento da dupla.

