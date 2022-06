Morte de indígena a pauladas é investigada pela Polícia Civil

Edinaldo Manoel de Souza foi agredido até a morte por policiais militares, na frente de casa, na Aldeia Olho D'Água do Padre, no Sertão de Pernambuco edit

247 - A Polícia Civil de Pernambuco emitiu nota informando que está investigando o caso do indígena de 61 anos, morto a pauladas por policiais militares, em Carnaubeiras da Penha, no sertão de Pernambuco, na última quarta-feira (15).

De acordo com informações do G1, Edinaldo Manoel de Souza foi agredido até a morte por policiais militares, na frente de casa, na Aldeia Olho D'Água do Padre , que fica na Terra Indígena Atikum.

Segundo a PC, o idoso foi socorrido com vida pelos mesmo policiais que o agrediram, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital.

Em nota a PC informou que já foi instaurado um inquérito para investigar o crime e que a diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM), também instaurou um inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias em que se deu o fato.

Não foi explicado o que motivou a ação dos policiais que culminou com a morte do indígena.

Leia a nota na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Carnaubeira da Penha, registrou morte a esclarecer ocorrida na tarde do último dia 15, na Aldeia Olho D'Água do Padre, na zona rural de Carnaubeira da Penha. Foi instaurado um inquérito policial para apurar o fato, tendo sido já realizadas diligências, incluindo oitivas de familiares da vítima, vizinhos e lideranças indígenas. Importante ressaltar que o Ministério Público de Pernambuco está acompanhando as investigações, também auxiliadas por perícias criminais, realizadas pela Polícia Científica.

Por sua vez, a Polícia Militar, através da Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM), instaurou um inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias em que se deu o fato.Na esfera administrativa, a Corregedoria Geral da SDS instaurou Investigação Preliminar e está apurando, no local, se houve infração disciplinar por parte de policiais militares envolvidos nessa ocorrência.

A Ouvidoria da SDS está com uma equipe presente no município e está à disposição da população para receber denúncias e informações pelo telefone 0800.081.5001 (ligação gratuita).Os trabalhos conduzidos no âmbito criminal e também disciplinar prosseguirão dentro da legalidade, com seriedade e imparcialidade, de modo a elucidar as circunstâncias do fato no menor tempo possível. Outras informações serão concedidas com a conclusão das investigações, para que não haja prejuízo às diligências em curso".

