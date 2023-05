MPF investiga expulsão de passageira negra de voo da Gol

Apoie o 247

Repórter Brasil - O Ministério Público Federal (MPF) abriu, nesta sexta-feira (5), procedimento para apurar as causas da retirada de uma mulher negra de uma aeronave comercial da empresa Gol, no Aeroporto Internacional de Salvador. O caso ocorreu na última semana, com a professora Samantha Vitena, e teve grande repercussão nas redes. O MPF quer saber se houve ou não racismo e violação dos direitos das mulheres na situação. Após embarcar, os comissários disseram que Samantha deveria despachar a bagagem, ela se recusou por estar com um computador na mochila, então a Polícia Federal foi chamada para retirá-la da aeronave.

O MPF pediu esclarecimentos à Gol, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e também à superintendência regional da Polícia Federal na Bahia.

Procurada pela TV Brasil, a Gol disse que não comenta ações judicias.

Como desdobramentos desse caso, quatro ministérios anunciaram que vão debater com a Anac medidas de prevenção de casos de racismo e também mecanismos de regulação das companhias aéreas.

