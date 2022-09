Na reta final, Lula decide ir ao Nordeste para fortalecer campanhas na Bahia e no Ceará

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atendeu a pedidos e decidiu mudar a rota da sua agenda, na reta final da campanha, para fortalecer as candidaturas dos governos da Bahia e do Ceará. Lula estará em Salvador e em Fortaleza nesta sexta-feira (30), antevéspera do primeiro turno das eleições deste ano, segundo informações do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lula participa de caminhadas nos dois estados ao lado dos candidatos do PT aos governos da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do Ceará, Elmano de Freitas.

Ainda de acordo com a reportagem, Lula alterou a agenda após o crescimento dos candidatos petistas nas pesquisas. A ideia é ajudar a consolidar a presença de Jerônimo e Elmano no segundo turno.

