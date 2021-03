“O responsável maior por essa tragédia é o presidente”, diz Rui Costa

Revista Fórum - Ao todo, nove estados do Nordeste, liderados pela Bahia, definiram termos de aquisição de 25 milhões de doses da vacina russa Sputnik. Resta, apenas, assinar o contrato com o Fundo Soberano Russo, que produziu e distribui o imunizante.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), não poupou críticas a Jair Bolsonaro pelo atual cenário trágico no país, em consequência do descaso do governo federal na condução do combate à pandemia.

“Precisamos da vacina para salvar o Brasil desta tragédia. O veto do presidente à medida que poderia ter resolvido o problema da burocracia da Anvisa é um absurdo. Vamos abrir mais leitos de UTI, agora no hospital de campanha da Fonte Nova, mas só a vacina nos dará a vitória”, disse Costa.

Precisamos da vacina para salvar o Brasil desta tragédia. O veto do presidente à medida que poderia ter resolvido o problema da burocracia da Anvisa é um absurdo. Vamos abrir mais leitos de UTI, agora no hospital de campanha da Fonte Nova, mas só a vacina nos dará a vitória. pic.twitter.com/ymvzV3zjDR — Rui Costa (@costa_rui) March 3, 2021





