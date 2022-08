Paraíba: convenção oficializa candidatura de Veneziano ao governo, com Maísa Cartaxo de vice e Ricardo Coutinho ao Senado

O MDB disputará o governo paraibano, com Veneziano Vital do Rêgo. O PT ficará na vice, com Maísa Cartaxo, e concorrerá a uma vaga no Senado, com Ricardo Coutinho edit

247 - O MDB, o PT e partidos aliados confirmaram, nesta sexta-feira (5), Veneziano Vital do Rêgo (MDB) para disputar o governo da Paraíba, e da professora Maísa Cartaxo (PT) como candidata a vice. Também foi oficializada a candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho (PT) para o Senado. O evento aconteceu em Convenção Partidária Conjunta no Esporte Clube Cabo Branco, em João Pessoa (PB).

Ex-prefeito de Campina Grande (PB) e ex-deputado federal, o candidato ao governo reforçou que "esse é um momento muito importante". "O meu agradecimento a Deus por ter nos permitido chegar a esse momento, com a formalização da nossa chapa, tanto a majoritária como a proporcional, com a convicção de que temos as melhores propostas e as melhores ideias para Paraíba", afirmou, de acordo com o jornal Plantão da Hora.

Pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho, ex-prefeito de João Pessoa, destacou a parceria da sua chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve em Campina Grande (PB) na última terça-feira (2). "O que seria mais um ato protocolar para oficializar a nossa candidatura, se transformou em um grande evento. Isso aqui é o prenúncio de uma grande vitória de Lula, de Veneziano e da nossa eleição para o Senado", disse Coutinho.

