Pastor diz que CoronaVac 'tem HIV', e promotorias de Justiça querem responsabilização civil e criminal

247 - A vacina Coronavac, produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, é alvo de diversas fake news e desta vez o pastor Davi Goés, do Ceará, disse que o imunizante possui o vírus HIV.

Segundo reportagem do portal G1, promotorias e centros de apoio do Ministério Público do Ceará pedem que o pastor Davi Goés seja responsabilizado civil e criminalmente por disseminar as fake news.

"Muitas pessoas vão morrer de câncer, achando que foi câncer porque comeu alguma coisa, porque foi hereditário, porque tem família, por causa de um tumor, mas na verdade foi por causa da vacina. Depois que essa substância entrar no nosso organismo vai atingir o nosso DNA, um cientista francês disse que até HIV tem dentro dela", disse o pastor, contribuindo para rede de desinformações para fortalecer o movimento antivacina.

