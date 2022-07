Pesquisa Genial/Quaest para governador da Bahia: ACM Neto venceria no 1º turno

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (15) aponta que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) venceria em primeiro turno a eleição para o governo da Bahia, com 61% das intenções de voto no cenário principal, estimulado.

Uma comparação com a sondagem realizada em maio deste ano indica que a vantagem de ACM Neto se reduziu. No mês passado, o ex-prefeito conseguiu 67% das intenções de voto no cenário principal e obteve 61 pontos percentuais de distância para o segundo colocado numericamente, Jerônimo Rodrigues (PT).

A diferença agora é de 50 pontos. Em ambas pesquisas, a margem de erro é 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim como a sondagem anterior, o segundo lugar tem um empate técnico entre Jerônimo Rodrigues (PT) e João Roma (PL), mas dessa vez eles têm 11% e 6% de intenções de voto. Em maio, tinham 6% e 5%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kleber Rosa (PSOL) tem 1%. Ele empata dentro da margem de erro com João Roma, mas não alcança Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 1.140 pessoas presencialmente entre os dias 9 e 12 de julho. O índice de confiança é de 95% e o custo foi de R$ 116.400,00. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BA-05185/2022, informa o UOL.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE