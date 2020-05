Pesquisa indica tendência de estabilização da curva do Covid-19 em São Luís, informa Dino

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (28) pesquisa que informa uma tendência a estabilização da curva de contágio do Covid-19 na ilha de São Luís. “Friso que não temos decréscimo ainda”, pondera o governador edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), anunciou nesta quinta-feira (28) em sua conta no Twitter pesquisa que informa uma tendência a estabilização da curva de contágio do Covid-19 na ilha de São Luís. “Friso que não temos decréscimo ainda”, pondera o governador.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.