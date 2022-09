Pesquisa mostra Elmano perto de vitória no primeiro turno pelo governo do Ceará

Apoie o 247

247 - Pesquisa Atlas, da Nervera Serviços, aponta que Elmano de Freitas (PT) tem chances de vencer a eleição para governador do Ceará no primeiro turno.

Votos válidos:

Elmano - 45,1%

Capitão Wagner (União Brasil) - 33,6%

Roberto Cláudio (PDT) - 20,8%

Outros - 0,4%

Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

A pesquisa obtém as respostas por meio de "coleta aleatória via questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado do Ceará". Foram ouvidas 1.600 eleitores do estado entre 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-02332/2022.

