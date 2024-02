PF prende suspeito de ajudar na fuga de presos da penitenciária de Mossoró

O indivíduo, identificado pelas iniciais J. G. C. S., foi detido no bairro Aeroporto II, onde reside, em Mossoró edit

247 - Na tarde desta quarta-feira (21), a Polícia Federal efetuou a prisão de um jovem de 22 anos sob suspeita de colaborar com a fuga dos detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, ambos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró.

Segundo informações levantadas pelo portal Mossoró Hoje, o indivíduo, identificado pelas iniciais J. G. C. S., foi detido no bairro Aeroporto II, onde reside, em Mossoró. O suspeito teria utilizado seu próprio veículo, um Fiat Pálio de cor branca, para se deslocar até o interior do Ceará, onde buscou outro automóvel para facilitar a fuga dos criminosos.

Na manhã de hoje (22), J. G. C. S. passou por uma audiência de custódia, na qual o juiz responsável determinou prisão temporária por um período de 5 dias.

