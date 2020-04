PM interrompe festa com 70 pessoas e prende organizador no Rio Grande do Norte

247 - A polícia militar de Tibau do Sul interrompeu uma festa na praia da Pipa com cerca de 70 pessoas na noite deste sábado (18), no Rio Grande do Norte. O organizador do evento foi preso. A informação é do portal G1.

Os PMs constataram consumo de bebidas alcoólicas, uso de piscina e carro com paredão de som no local da festa. O dono do clube e também responsável pela organização do evento foi autuado pela Polícia Civil, assinou um Termo Circunstanciado de Conduta (TCO) e foi liberado.

O organizador da festa e também dono do clube responderá pelo artigo 268 do Código Penal, que sanciona com multa e detenção, por descumprimento ao decreto estadual com normas para evitar a propagação do novo coronavírus.

