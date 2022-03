Por candidatura ao Senado, Marília Arraes deixa o PT, deve se filiar ao Solidariedade e vai pedir voto para Lula

Segundo o colunista Jamildo Melo, do Jornal do Commercio, Marilia já decidiu sair do PT e pode concorrer ao Senado na chapa de Raquel Lyra, do PSDB edit

247 - A deputada federal Marília Arraes deixará o PT e deverá se filiar ao Solidariedade para ser candidata ao Senado por Pernambuco. Segundo o jornalista Jamildo Melo, do Jornal do Commercio, o comunicado oficial da posição de Marília pode ser feito ainda nesta quinta-feira (17).

Segundo Melo, a deputada não conseguiu apoio dentro do PT para disputar a vaga ao Senado, apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto. Marília enfrentava resistência de nomes do PSB, partido ao qual já foi filiada e que tem uma articulação complexa com PT para uma chapa presidencial com o ex-governador Geraldo Alckmin como vice do ex-presidente Lula. Além de ter uma disputa interna no PT com o senador Humberto Costa.

Marília teria costurado seu ingresso no Solidariedade com o deputado Paulinho da Força, presidente nacional da legenda. Segundo o jornalista Jamildo Melo, nas conversas, a parlamentar colocou apenas uma condição, além de recursos para a campanha: estar livre para pedir votos para Lula, na campanha. O Solidariedade apoia Lula e chegou a reforçar a negociação com um convite a Alckmin.

Entre as especulações sobre o futuro político de Marilia Arraes, uma delas indica que a deputada pode compor chapa ao lado da prefeita Raquel Lyra, do PSDB, que também tem histórico de desavença dentro do PSB.

