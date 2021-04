Prefeita de Querência do Norte morre por complicações da Covid-19

247 - A prefeita de Querência do Norte, no noroeste do Paraná, Rozinei Aparecida Rigotto Oliveira (PSD), morreu por complicações da Covid-19 nesta sexta-feira (30). Segundo a prefeitura, a causa da morte foi uma embolia pulmonar provocada pelo novo coronavírus. A informação é do portal G1.

Rozinei, que era conhecida como Dra. Rose, descobriu que estava com a doença no dia 10 de abril, mas o resultado do exame só foi divulgado no dia 17.

Pelas redes sociais, logo que desconfiou que estava com a doença e se isolou em casa, ela disse que o quadro estava evoluindo muito rápido.

No dia 12 de abril, quando fez a postagem, Rozinei disse que estava com 30% do pulmão comprometido. Ela continuou em casa, o quadro de saúde piorou, ela recebeu os primeiros atendimentos na cidade, mas precisou ser transferida para o hospital Bom Samaritano de Maringá.

