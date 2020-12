Presidente do Consórcio Nordeste se reúne com Pazuello e diz que governadores querem "múltiplas vacinas"

Governador do Paiuí, Wellington Dias se reúne nesta terça-feira (8) com o ministro da Saúde para tratar do plano nacional de vacinação contra o coronavírus edit

247 - O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), se reunirá na manhã desta terça-feira (8) com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar do Plano Nacional de Imunização e o Plano Estratégico de Vacinação do Brasil.

Em meio à disputa política entre o governo de Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, Wellington Dias enfatizou que o desejo é ter múltiplas vacinas, pois quanto mais laboratórios atuando na produção, mais cedo o país sairá da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

“Nessa reunião com o ministro Pazuello, desejamos ter uma proposta concreta de múltiplas vacinas incluídas no Plano Nacional de Imunização e queremos ter um plano estratégico eficiente para, quem sabe, até abril ou no máximo, o mês de junho, sairmos dessa crise”, diz o governador.

