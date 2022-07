PT confirma fim de aliança de 16 anos com o PDT no Ceará

Apoie o 247

ICL

247 – O Partido dos Trabalhadores, que governou o Ceará nos últimos oito anos com Camilo Santana, um dos governadores com melhor avaliação no País, confirmou o fim de sua aliança de 16 anos com o PDT. "O PT do Ceará deu fim à aliança de 16 anos com o PDT do Estado e se reunirá hoje para iniciar discussões sobre sua estratégia eleitoral. O partido disse, em nota, que a escolha do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) para candidato a governador, em detrimento da atual governadora Izolda Cela (PDT), que assumiu depois da desincompatibilização do petista Camilo Santana, representou um rompimento 'unilateral e tácito'”, escreve a jornalista Marina Falcão , no Valor Econômico.

"O PT poderá adotar dois caminhos: o lançamento de candidatura própria, para o qual são cogitados os deputados José Guimarães, Luizianne Lins e José Airton Cirilo, ou o apoio a um aliado, como é o caso do ex-senador e ex-ministro das Comunicações Eunício Oliveira (MDB). Eunício é um dos dirigentes da sigla que apoia a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)", prossegue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE