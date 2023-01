Quem é o suspeito de estuprar e matar aluna de jornalismo da UFPI dentro do campus

Apoie o 247

247 - A Justiça decidiu manter preso por tempo indeterminado o suspeito de estuprar e matar a estudante de jornalismo Janaina da Silva Bezerra, de 21 anos, da UFPI (Universidade Federal do Piauí). O caso ocorreu durante uma calourada na faculdade, em Teresina, entre sexta-feira (27) e sábado (28).

De acordo com reportagem do portal UOL, o suspeito, Thiago Mayson Barbosa, de 29 anos, é estudante de mestrado em matemática na UFPI. Preso ontem em flagrante, ele foi ouvido em audiência de custódia neste domingo.

Um laudo do IML (nstituto de Medicina Legal) do Piauí apontou indícios de violência sexual contra Janaina. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Francisco Baretta, afirmou que houve estupro.

A causa da morte foi "trauma raquimedular [lesão na medula] por ação contundente". Uma das possibilidades investigadas é a ação das mãos no pescoço da vítima "com intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta".

A Justiça acatou pedido do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em preventiva, quando o suspeito fica detido por tempo indeterminado.

