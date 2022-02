Radialista é acusado de vetar entrevista de Ricardo Coutinho por ordem da Secom

O fato foi desencadeado após ligação do Secretário de Comunicação do Estado da Paraíba, Luiz Torres à emissora edit

Blog Tião Lucena - O ex-governador e pré-candidato ao Senado Ricardo Coutinho (PT), foi impedido de dar uma entrevista à Rádio Arapuan de Patos, nesta sexta-feira (11), pelo proprietário da emissora e dono da rede de Rádio e TV Arapuan, João Gregório.

A entrevista com Ricardo estava previamente agendada, o que fez o ex-governador deslocar-se de João Pessoa a Patos, mas na hora de começar chegou o telefonema de João Gregório determinando o cancelamento.

Mizael Nóbrega, apresentador do programa, confirmou que houve a ordem de cima e que ela atendeu a uma exigência do secretário de comunicação do Estado. Mizael cogita pedir demissão da emissora por causa do constrangimento.

O episódio foi testemunhado por seguidores de Ricardo e por jornalistas que para lá se deslocaram a fim de entrevistar o ex-governador.

O caso está relatado assim pelo portal Polêmica Patos:

O ex-governador da Paraíba e pré-candidato a senador Ricardo Coutinho está em atividade política nesta sexta-feira, dia 11, na cidade de Patos. Ricardo estava com entrevista agendada para o jornal Arapuan Verdade, levado ao ar pela Rádio Arapuan FM 93.9, porém, no horário marcado e estando no local, ele recebeu a informação que a entrevista estava cancelada.

A cena foi acompanhada por correligionários, apoiadores e jornalistas que estavam na Rádio Arapuan FM. De acordo com o jornalista Izaias Nóbrega, a direção da emissora recebeu uma ligação telefônica do proprietário da rede Arapuan, o empresário João Gregório dando ordem para cancelar a entrevista.

O fato foi desencadeado, de acordo com relatos, após ligação do Secretário de Comunicação do Estado da Paraíba, Luiz Torres. O caso constrangedor gerou revolta ao ponto do jornalista Isaías relatar que pode pedir demissão da emissora diante do constrangimento provocado pela interferência política.

O ex-governador Ricardo Coutinho fez um vídeo dentro da emissora e denunciou o caso como sendo um claro impedimento da liberdade de expressão e do uso do poder econômico e político pelo Governo do Estado da Paraíba. No vídeo, Ricardo falou que não irá desistir da caminhada e que lamenta pelo jornalista ter que passar por tal situação.

Ricardo Coutinho gravou entrevista para os demais jornalistas presentes e depois seguiu para a Rádio Universidade FM 105.1 onde também estava marcada entrevista ao vivo com Misael Nóbrega, Epitácio Germano e Mário Frade.

