Recife suspende Carnaval de rua

Apoie o 247

ICL

247 - A Prefeitura de Recife (PE) suspendeu o Carnaval de rua de 2022, devido ao avanço da variante Ômicron do novo coronavírus e à epidemia de H3N2. Diversas capitais, como Rio, Salvador e São Paulo, também não terão a festa de rua.

Em nota, a prefeitura disse que vai "concentrar esforços para combater aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG)".

Em dezembro, comissão especial de vereadores da capital pernambucana recomendou a suspensão do Carnaval de rua, com possibilidade de adiamento para meses posteriores. (Com informações da Folha de S.Paulo).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE