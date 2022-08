Ricardo Coutinho: 'é preciso esmagar a cabeça da serpente fascista'

Apoie o 247

247 - Pré-candidato ao Senado pela Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho (PT) afirmou, nesta terça-feira (2), durante evento em Campina Grande (PB), que é necessário "esmagar a cabeça da serpente fascista". "É preciso uma campanha de dentro para fora. Tem muita gente decepcionada. Precisamos ocupar as ruas. O povo está com Lula. O fascismo não dorme, eles são incansáveis para fazer o mal. Precisamos desmoralizar para que eles não tenham força para continuar a fazer tanto mal a este País", disse.

O pré-candidato destacou a importância da parceria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "É preciso que a gente volte a ter no Brasil as boas políticas sociais. Farei um grande mandato, terei um mandato. Vamos implantar o programa de Lula com determinação. Essas elites que olham para nós com o nojo característico dos covardes…vão ter que reconhecer que acima de tudo está o poder do povo", continuou.

"Essa cidade sobreviveu por conta da coragem da visão política de um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém teve coragem de trazer água para o Nordeste. Ao eleger Lula, conseguiu transformar esse País e vai transformá-lo novamente", acrescentou.

O pré-candidato também falou sobre a importância da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), para setores progressistas na sociedade. "O Brasil deve um elogio público a essa grande companheira, que nos piores momentos, foi uma guerreira, defendeu a democracia. Estou falando de Gleisi Hoffmann. Enquanto achavam que nos acovardaríamos, Gleisi foi pra cima dizendo as verdades que precisavam ser ditas".

