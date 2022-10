Rogério Carvalho lidera disputa em Sergipe com 55% dos votos válidos, contra 45% de Fábio Mitidieri, diz Real Time Big Data

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa presencial realizada pelo instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (12) aponta que o senador Rogério Carvalho (PT) lidera a disputa pelo governo de Sergipe com 55% dos votos válidos, ante 45% de Fábio Mitidieri (PSD). O segundo turno das eleições será realizado no dia 30 de outubro.

A pesquisa, contratada pela Record TV, revela que Rogério Carvalho registra 42% do total das intenções de voto dos eleitores sergipanos e Mitidieri 34%, uma diferença de oito pontos percentuais. Considerando o cenário de votos totais, 16% dos entrevistados disseram que irão anular ou votar em branco. Outros 8% afirmaram não saber em quem irão votar ou preferiram não responder ao questionário.

O levantamento foi feito por meio de entrevistas presenciais com 1.000 pessoas entre os dias 10 e 11 de outubro.A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe com o protocolo SE-07813/2022.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.