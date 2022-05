Sobe para 35 número de mortos pela chuva no Grande Recife

Apoie o 247

247 - Subiu para 35 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Grande Recife, em Pernambuco. Só neste sábado (28), 30 óbitos foram registrados.

As chuvas atingem a Região Metropolitana da capital e a Zona da Mata desde segunda-feira (23).

>>> Casas desabam dentro de rio durante enxurrada (vídeo)

Há registros de deslizamentos de terra, alagamentos e quedas de árvores.

"Diante da gravidade das chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata do nosso estado, determinei a antecipação da nomeação de noventa e dois bombeiros militares que se juntarão à força-tarefa já em campo, ajudando os municípios nessa difícil tarefa diante das chuvas. Ao mesmo tempo, solicitei às Forças Armadas o envio de efetivo de equipamentos que possam nos ajudar nesse trabalho que continua. As equipes estão mobilizadas, o comitê de crise está trabalhando e vamos continuar monitorando as chuvas em todo o nosso estado", anunciou o governador Paulo Câmara (PSB), em coletiva no Palácio do Campo das Princesas.

