Suposto líder de facção que ordena ataques no RN é morto em confronto no Ceará

247 — De acordo com a Polícia Federal, um homem de 29 anos, que era apontado como líder de uma facção responsável pelos ataques criminosos no Rio Grande do Norte, faleceu em um confronto com forças de segurança na terça-feira (21) durante uma operação no Ceará, informou a Folha de S.Paulo .

A onda de violência que começou na semana anterior tem aterrorizado várias cidades do estado, interrompendo serviços como transporte público, atendimento de saúde e aulas da rede pública, e desafiado as forças de segurança e políticas do estado.

A operação ocorreu na área rural de Icapuí, com o objetivo de prender Francisco Allison de Freitas, também conhecido como Nazista, que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte acusa de liderar ataques da facção na região de Mossoró. Freitas teria atirado contra os policiais e foi baleado, falecendo mais tarde no hospital.

Além de ser considerado uma liderança da organização criminosa, Freitas é suspeito de ter quase 100 litros de gasolina e munições em sua posse. A morte ocorreu durante uma ação conjunta da força-tarefa de Segurança Pública de Mossoró, em colaboração com a Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar do Ceará, e cerca de 20 agentes participaram da operação, apreendendo uma arma de fogo, munição e celulares com o suspeito.

