Surfista é atacado por tubarão em praia de Olinda (vídeo)

247 - Um surfista ficou gravemente ferido após ser atacado por um tubarão na Praia dos Milagres, em Olinda, na tarde da segunda-feira (20). O surfista, identificado como André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, sofreu ferimentos na coxa e na panturrilha da perna esquerda. Segundo o Hospital da Restauração, o jovem passou por uma cirurgia vascular e o estado de saúde é considerado grave, mas estável.

"Foi uma mordedura de tubarão. Bem profunda. Pegou musculatura e vasos também", disse o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Renato Souto à TV Globo, de acordo com o G1 Pernambuco.

O primeiro caso de ataque de tubarão em Pernambuco foi registrado em 1992. Desde então foram anotados 74 incidentes do gênero, sendo 64 no continente e outros 10 no arquipélago de Fernando de Noronha.

Banhista atacado por Tubarão na Praia Del Chifre em olinda .#AtaqueDeTubarão pic.twitter.com/12OYozb4lx — PE IMORTAL / RAIZ ⚽️👑 (@ImortalPe) February 20, 2023

