Suspeito de comandar onda de violência no Rio Grande do Norte é morto em confronto policiais da Paraíba

247 - Apontado pela polícia como um dos responsáveis pela onda de violência que se espalhou por 19 cidades do Rio Grande do Norte, José Wilson da Silva Filho, de 29 anos, foi morto durante uma troca de tiros com policiais da Paraíba, diz o G1.

De acordo com a Polícia Civil, Wilson era foragido dos prisionais da Paraíba e do Rio Grande do Norte e foi encontrado em um bairro de João Pessoa após as forças de segurança receberem uma denúncia sobre onde ele estaria escondido. Ele é o segundo morto em confronto com a polícia após os ataques.

“Segundo Luciano Augusto, delegado do Departamento de Investigação Contra o Crime Organizado no Rio Grande do Norte (DEICOR-RN), Filho fazia parte do grupo criminosos responsável pelos ataques e já era monitorado pelo departamento há cerca de um ano. Antes da morte dele, um preso ligado à facção e suspeito de chefiar os ataques de dentro do presídio foi transferido da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, para um presídio federal que não foi revelado”, destaca a reportagem.

Nesta quarta-feira (14), homens da Força Nacional de Segurança desembarcaram na no Rio Grande do Norte com a missão de conter a onda de violência no estado.

