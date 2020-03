247 - Em reunião dos parlamentares do PDT, na última quarta-feira, 4, o deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE) aproveitou para anunciar que desistiu da disputa para a Prefeitura de Recife, no Pernambuco. O objetivo do encontro era eleger as novas lideranças do partido no Legislativo, por isso o anúncio de Gadêlha foi um choque para os que estavam presentes.

Ainda informações da Istoé, revelam que “o deputado Wolney Queiroz (PDT-PE) foi eleito o líder da legenda por votação unânime. O impasse ocorreu quando os parlamentares foram escolher a liderança da minoria, que deve ficar neste ano com o PDT”.

Gadêlha teria preparado um apoio para ser eleito, mas como o deputado André Figueiredo (PDT-PE) entrou na disputa no final, o pernambucano perdeu seus votos, conforme apurou o jornal Estado de S. Paulo, que também afirmou que Túlio teria chorado e pedido para que constasse na ata da reunião que estava retirando sua candidatura à prefeitura da capital pernambucana. Alguns deputados tentaram fazê-lo mudar de ideia sem êxito.